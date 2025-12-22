Nuovi bandi per l’agricoltura: 90 milioni dalla Regione

Oltre 90 milioni di euro per l’agricoltura regionale dai nuovi bandi della programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027. Risorse che andranno a sostenere l’agricoltura biologica, l’apporto di sostanza organica nei suoli, la tutela della biodiversità, la promozione, la formazione, i servizi di consulenza e l’innovazione. A inizio 2026 sarà pronto il bando per la prevenzione dei danni da calamità naturali, da 24 milioni di euro.
I nuovi 18 bandi a sostegno dell’agricoltura sono stati presentati questa mattina in Regione, in un appuntamento con la stampa durante il quale non sono mancate critiche alla riforma della nuova politica agraria europea