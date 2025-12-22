Nuovi bandi per l’agricoltura: 90 milioni dalla Regione

Da
Lega
-
0
12

Oltre 90 milioni di euro per l’agricoltura regionale dai nuovi bandi della programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027. Risorse che andranno a sostenere l’agricoltura biologica, l’apporto di sostanza organica nei suoli, la tutela della biodiversità, la promozione, la formazione, i servizi di consulenza e l’innovazione. A inizio 2026 sarà pronto il bando per la prevenzione dei danni da calamità naturali, da 24 milioni di euro.

I nuovi 18 bandi a sostegno dell’agricoltura sono stati presentati questa mattina in Regione, in un appuntamento con la stampa durante il quale non sono mancate critiche alla riforma della nuova politica agraria europea

Articoli correlatiDi più dello stesso autore