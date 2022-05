Nell’ambito della XXII Settimana scientifica, il Comune di Faenza e la Palestra della scienza, propongono, per giovedì 26 maggio, alle 16.30, con ritrovo alla Ludoteca di Faenza, in via Cantoni 48, la ‘Visita guidata alla Palestra della scienza’, momento dedicato ai ragazzi della fascia di età 6 – 13 anni e ai loro familiari; informazioni e prenotazioni al 328.4596977.

Sabato 28 maggio, alle 17, presso il portico di Palazzo Cova, in via Cavour 7, sede della Palestra della Scienza, è in programma l’inaugurazione della ‘Via dei Pianeti’. Alle 21 poi, sempre alla Palestra della Scienza, in via Cavour 7, conferenza sulla ‘Nascita ed evoluzione del sistema solare’.