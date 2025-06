Nuovi appartamenti a Faenza per l’autonomia abitativa per ragazzi con disabilità

Nuovi appartamenti per l’autonomia abitativa per ragazzi con disabilità in via Cavour, nei locali dell’Asp della Romagna Faentina. Si tratta della seconda fase del progetto iniziato nel 2024 in via Fornarina in due unità abitative. I ragazzi, 12, oltre a provare a vivere lontano dalle famiglie, è presente comunque un educatore, aumenteranno le proprie conoscenze digitali e svolgeranno tirocini o percorsi lavorativi. Il progetto, triennale, coinvolge l’unione della Romagna Faentina, l’azienda sanitaria, la cooperativa Ceff e Fare Comunità ed è sostenuto da un finanziamento di 715 mila euro dal PNRR. Ogni partecipante potrà contare sul supporto di un’équipe composta da assistenti sociali, psicologi, educatori e medici.