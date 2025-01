Nuovi alberi per via Canal Grande e altre zone della città

Entro gennaio, massimo febbraio, dovrebbe essere ricostituita la cornice di alberi in via Canal Grande. A cavallo fra il 2023 e il 2024 il Comune di Faenza dispose l’abbattimento di diversi esemplari di Catalpa, poiché le alberature non avevano superato l’esame di stabilità condotto da parte dei tecnici. Nei tronchi furono riscontrate la presenza di funghi cariogeni e di gravi lesioni che rendevano precarie le condizioni di stabilità, soprattutto in caso di eventi meteorologici estremi. Si programmò di sostituire i Catalpa con dei Ginkgo biloba, esemplare già presente lungo il viale.