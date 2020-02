Nuove urbanizzazioni: il consiglio comunale deciderà se concedere una proroga di 6 mesi

I nuovi progetti di urbanizzazione per la città di Faenza saranno discussi in consiglio comunale e poi successivamente nel consiglio dell’Unione della Romagna Faentina. Lo ha deciso la commissione consigliare tenutasi lunedì 17 febbraio, che, come preventivato, ha dato il via libera alle proposte arrivate sul tavolo del Comune. D’altronde, ora, il consiglio comunale e il consiglio dell’Unione decideranno unicamente se lasciare ai proponenti altri 6 mesi di tempo per la presentazione di ulteriori documenti. Sarà quindi la nuova giunta e il nuovo consiglio comunale a doversi esprimere nel merito sui progetti. Tuttavia il voto in entrambe le due assemblee sarà fortemente influenzato dalla campagna elettorale per le comunali.