Nuove telecamere per evitare ulteriori abbandoni di animali al canile

Verranno installate nuove telecamere al canile comunale per evitare che si ripetano nuovi casi di abbandono, come verificatosi ultimamente. Lista per Ravenna, nei giorni scorsi, aveva infatti denunciato l’abbandono di alcuni cuccioli, avvenuto davanti al cancello del canile. La presenza delle telecamere di videosorveglianza non ha fermato i proprietari degli animali dal compiere il gesto. Anche perché le telecamere non li hanno potuti inquadrare. L’attuale circuito di occhi elettronici infatti non punta il proprio sguardo all’esterno del canile, ma solo sulle immediate vicinanze del cancello. In passato, infatti, i cani più volte furono abbandonati sollevandoli oltre il cancello e facendoli scivolare all’interno dei confini del canile.