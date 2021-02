Nuove strategie per attirare visitatori in centro storico: iniziata la discussione in commissione

Un’app dove poter consultare gli eventi organizzati in centro storico e le varie iniziative, un nuovo sito per la promozione del centro, calendari di zona per evitare sovrapposizioni, avvenimenti costanti e periodici con giornate a tema per rendere più facilmente comunicabile tutte le strategie per attirare le persone in centro. Si è tenuta nei giorni scorsi la commissione consigliare dedicata al centro storico faentino. Si è trattata della prima occasione per iniziare a pianificare il rilancio del centro, una reazione alla crisi economica dettata dalla pandemia che dovrà affiancare le strategie dell’amministrazione comunale ideate per aiutare gli esercenti del centro. Alla riunione hanno partecipato le realtà politiche, le associazioni, gli esercenti e tutte quelle realtà che da anni organizzano eventi in centro.