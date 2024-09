Ricominciano le passeggiate da Castel Raniero. Prima meta, le Case Grandi (Villa Ferniani). Partenza a piedi dalla Colonia di Castel Raniero domenica 15 settembre, con ritrovo alle 15.30. Le escursioni guidate sono a cura dell’associazione omonima che ha in cura l’area verde che circonda l’edificio.

Dopo la visita al prato della Colonia, ai viali perimetrali di pini e cipressi con sottostante macchia di cisti, si scenderà al bosco, oggi di querce e carpini, ma fino a mezzo secolo fa castagneto produttivo e il cui ultimo anno di raccolta fu il 1978.

Poi per sentiero si scenderà a Villa Ferniani, il cui parco sarà visitabile grazie alla cortese disponibilità dei proprietari.

Isolata nel verde fra la Cartiera ed Errano, Villa Ferniani (detta anche “Le Case Grandi”) venne acquistata nel XVII secolo dalla nobile casata cui tuttora appartiene; le origini dell’edificio però sono più antiche di almeno due secoli e peraltro il primo insediamento, come recita la lapide in facciata, risalirebbe all’età romana.

Nell’Ottocento la villa fu dotata di un doppio oratorio esterno con funzioni anche di cappella gentilizia, cioè di mausoleo per la sepoltura dei proprietari. Nel contempo fu ingrandito il meraviglioso parco circostante, con tigli, querce e anche conifere esotiche come le sequoie. Il prospetto che fa da fondale alla villa è caratterizzato da strutture funzionali di servizio (ghiacciaia, scuderie, legnaia, limonaia, fontane, verande) realizzate “alla rustica”, cioè con ciottoli di fiume assemblati secondo le diverse pezzature, rievocando la moda delle ville rinascimentali medicee.

Villa Ferniani, come noto, conserva il ricco e preziosissimo campionario delle ceramiche settecentesche e ottocentesche (maioliche, terraglie e porcellane) prodotte per due secoli dall’omonima manifattura, che era situata in Faenza fra le attuali vie Mazzini e Maioliche, all’incirca di fronte all’Ospedale. Il museo, tuttavia, è visitabile solo su prenotazione e a cura dei proprietari.

Nessun obbligo di prenotazione, richiesta solo la puntualità; 5 euro a persona; partenza alle 15.30 dalla Colonia e ritorno alla Colonia previsto per le 18.30 circa; consigliati scarponcini o comunque scarpe comode e abbigliamento “da passeggiata”. Per eventuali altre informazioni 338.1600208