Si sono appena concluse le opere di installazione di nuove panchine e giochi presso alcuni parchi e aree verdi di Bagnacavallo.

In particolare sono state installate tre panchine nei pressi del nuovo campo da basket nell’area sportiva di via Togliatti, il cui fondo da gioco è stato di recente decorato da parte di ragazze e ragazzi del territorio grazie a un progetto dell’assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune in collaborazione con l’associazione Officina.

Altre due panchine sono state posizionate nell’area verde che si affaccia su via Alboni.

Per quanto riguarda invece i giochi, sono state installate due altalene: nell’area verde di via Balilla Pratella e presso il Parco Le Spiagge di via Cervi. Nel parco di via Buozzi, infine, all’inizio del percorso ciclopedonale Naviglio-Zanelli, ha trovato posto un nuovo gioco, un bilico.

Il costo complessivo per il Comune è stato di circa 9.100 euro. Gli interventi sono stati eseguiti dalla ditta Sarba di Carpi.

«In vista della buona stagione – commentano l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – abbiamo realizzato nuove opere per rendere parchi e aree verdi del Comune sempre più accoglienti e fruibili. Con questi interventi e nuove installazioni intendiamo garantire la necessaria riparazione, messa a norma e sostituzione dei giochi diventati ormai obsoleti e ribadire l’attenzione dell’Amministrazione verso la cura dell’ambiente e delle nostre aree verdi sotto ogni aspetto. I materiali con cui sono realizzati le panchine e i giochi sono di alta qualità, a garanzia di un utilizzo comodo e sicuro e di una lunga durata nel tempo.»