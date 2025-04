Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rete del gas e i relativi allacci alle utenze in via Insorti.

Dalle ore 11 di lunedì 7 aprile, il cantiere verrà spostato verso la rotatoria Francesco Lama (Fontanone), cosa che comporterà le seguenti modifiche alla viabilità: nel tratto di via Insorti compreso tra il civico 11 (angolo via Pola) e la rotonda Francesco Lama, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per i veicoli a motore; all’intersezione via Giuliano da Maiano/via Vittorio Veneto/via Insorti, è istituito il divieto di transito in direzione centro (verso il Fontanone), eccetto per i veicoli di residenti e frontisti diretti in via Campana, alla scuola media Europa e al parcheggio situato al civico 2 (ex comando della Polizia Locale), destinazioni raggiungibili solo per chi proviene dalla rotatoria Donatori di Sangue (dei Cappuccini).

I veicoli a motore che si immettono in via Insorti provenienti da via Campana, dalla scuola media Europa e dal parcheggio ex sede della Polizia Locale al civico 2 dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra verso l’incrocio dei Cappuccini.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore fino alla serata di venerdì 11 aprile. Il personale della ditta incaricata dei lavori provvederà a posizionare la segnaletica necessaria, inclusi i cartelli informativi anche nelle intersezioni limitrofe interessate dalle modifiche alla viabilità; inoltre, movieri saranno presenti per indicare percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali lungo i tratti interessati dai lavori.