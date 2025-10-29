L’Unità Operativa di Dermatologia di Ravenna si dota di tre nuove lampade di Wood, una per ognuno dei tre presidi ospedalieri di ambito – Ravenna, Lugo e Faenza – donate da Elisabetta Di Giovanni.

Le lampade di Wood sono strumenti medici che emettono specifiche radiazioni ultraviolette che permettono di evidenziare la fluorescenza di sostanze prodotte da agenti patogeni quali funghi e batteri. Sono infatti utilizzate per la diagnostica delle infezioni micotiche del corpo e dei capelli, in particolare provocate dalle specie Malassezia e Microsporum, e delle infezioni da corinebatteri e Cutibacterium acnes, causanti rispettivamente l’eritrasma e l’acne. Sono inoltre in corso studi sull’utilità delle lampade di Wood nel campo delle ectoparassitosi, quali la pediculosi e la scabbia.

Un altro importante utilizzo delle lampade di Wood in ambito dermatologico avviene nel campo delle alterazioni della pigmentazione, sia ipopigmentazioni che iperpigmentazioni. Infatti, la luce prodotta da questi strumenti consente una migliore visualizzazione delle chiazze ipocromiche della vitiligine e della sclerosi tuberosa e delle chiazze ipercromiche del melasma e della neurofibromatosi.

Le lampade donate sono di ultima generazione, pratiche e facili da usare, molto più funzionali rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate, ingombranti e alimentate mediante spina e cavo elettrico.