Nuove crepe sull’argine di Villanova: “Aspettiamo con preoccupazione la prossima piena”

Nuove crepe sull’argine del Lamone a Villanova. L’amara sorpresa è arrivata dopo la piena di Natale, quando una buona parte sei residenti della frazione di Bagnacavallo è stata evacuata poco prima dell’ora di cena. Fra di loro, diversi anziani e persone con disabilità. Il Comitato locale degli alluvionati chiede per il futuro di migliorare l’aspetto della logistica e dell’accoglienza per le prossime evacuazioni, soprattutto nel confronto dei piu fragili, consapevole che inevitabilmente altre emergenze si presenteranno fino a quando il territorio non sarà messo in sicurezza. Il giorno dopo l’evacuazione, poi, la scoperta delle nuove crepe, che saranno ora da analizzare, per capire l’entità del nuovo danno. Un fenomeno in parte preventivato dai tecnici che si stanno occupando dell’argine (sono in corso i lavori per il ripristino della barriera in terra, dopo le fessurazioni del marzo 2025), ma da non sottovalutare