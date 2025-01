Si è svolta oggi, giovedì 9 gennaio, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di otto aste porta flebo a favore del reparto di Pediatria di Ravenna, diretto dal prof. Federico Marchetti.

La donazione è stata possibile grazie all’evento “Un desiderio di Sara” che si è tenuto il 21 maggio 2024 in onore di Sara Cantagalli, una bimba di 5 anni che si è spenta domenica 14 luglio 2024 a causa di un raro tumore, un neuroblastoma al quarto stadio. All’evento è stata integrata un’iniziativa di raccolta fondi con lo scopo di acquistare materiale da donare al reparto di Pediatria di Ravenna, in accordo con i genitori di Sara, Maria e Mattia.

L’evento di festa e giochi in onore di Sara è stato organizzato dal nido “Crescere Insieme” di Ravenna e dalle famiglie dei bambini che frequentano la struttura, insieme alla partecipazione delle Associazioni Ravenna Centro Storico e Otto Marzo Festa delle Donne di Porto Fuori, Hotel Mattei, Billo Circus, la Ballerina Elsa, la Pubblica Assistenza di Ravenna e tanti altri partecipanti che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento e alla raccolta fondi.

“Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa generosa donazione. Le nuove aste porta flebo rappresentano non solo un importante supporto per il nostro reparto di Pediatria, ma anche un gesto di amore e solidarietà in memoria di Sara. È grazie alla collaborazione di tutti, dalle famiglie ai volontari, che possiamo continuare a migliorare le condizioni di cura per i nostri piccoli pazienti. La vostra generosità ci motiva a fare sempre di più.”