Non solo Ciclovia Adriatica e Parco Marittimo, grazie ai bandi vinti dal Comune di Ravenna, non solo PNRR, anche i lidi Ravennati saranno al centro di diversi progetti per la mobilità sostenibile. Si va dalla passerella ciclopedonale per collegare Lido di Classe a Lido di Savio a interventi più strutturali come il nuovo percorso costiero a Lido Adriano. Interventi previsti anche a Marina Romea e nelle zone naturalistiche.