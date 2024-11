Si è svolta questa mattina la cerimonia di ringraziamento per la donazione di nuove attrezzature a favore dell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Faenza, da parte del Centro acustico romagnolo di Forlì.

Oggetto della donazione sono due caschetti senza filo per l’esplorazione del cavo orale e della faringe, due occhiali di “Frenzel” utili per le visite ai pazienti con vertigini e due otoscopi per l’obiettività dell’orecchio.

Alla cerimonia erano presenti il direttore del presidio ospedaliero di Faenza, dott. Davide Tellarini, il direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì e Faenza, dott. Andrea De Vito, il titolare del Centro acustico romagnolo, dott. Stefano Ciavorella, e l’assessore al welfare, Europa e smart city, dott. Davide Agresti.

Il dott. De Vito e il dott. Tellarini hanno rivolto un grande ringraziamento al Centro acustico per l’attenzione e la sensibilità dimostrata e hanno infine evidenziato come queste nuove attrezzature, fondamentali per eseguire le convenzionali visite otorinolaringoiatriche, vadano in parte a sostituire quelle obsolete presenti in ambulatorio.