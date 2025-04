Cala Cedrina è la visione precisa di Filippo Tagiuri e Massimo Bonci, nuovi gestori del Cala Cedrina (ex Bagno Pelo) che hanno unito competenze ed entusiasmo per far vivere ai clienti un’esperienza rilassante, lontana dai ritmi della città.

“Abbiamo identificato il nostro stabilimento come Cala per trasmettere la sensazione di relax, ci ispiriamo alle atmosfere isolane frequentate per staccare dalla routine di tutti i giorni mentre Cedrina (o erba luigia) è un’erba e spezia utilizzata nella preparazione di piatti o infusi, che richiama la natura” – ci spiega Filippo “gli arredi del locale, molti costruiti con materiale di recupero e riuso, sono pensati per fare dominare il verde ed il profumo delle erbe aromatiche”.

La spiaggia accoglie non solo chi desidera rilassarsi sotto l’ombrellone, ma anche gli amanti dello sport, grazie a una zona attrezzata con tre campi da racchettoni, un campo da padel (disponibile anche in inverno) ed un campo da calcio tennis, il luogo ideale per chi cerca relax senza rinunciare al piacere di praticare attività a pochi passi dal mare.

Cala Cedrina ha diverse proposte gastronomiche: piatti di pesce, carne, opzioni vegetariane e senza glutine, inoltre c’è la possibilità di scegliere un poké per chi desidera un pranzo veloce e leggero, oppure gustare una pizza artigianale, pensata soprattutto per la sera o per accompagnare l’aperitivo nella suggestiva zona dei baldacchini.

L’atmosfera musicale sarà parte integrante dell’esperienza, con selezioni chill house studiate per mantenere un ambiente rilassato e lontano dalle sonorità più commerciali. Durante la settimana sono in programma serate a tema: a lunedì alterni verranno proposte serate “giro pizza” e “giro grigliata”, il mercoledì sarà dedicato alla cucina mediorientale con una cena libanese, mentre il venerdì sarà la volta di una cena spettacolo animata da karaoke, band dal vivo o orchestra jazz. La domenica pomeriggio si chiuderà con aperitivi accompagnati da dj set selezionati. Ogni evento sarà visibile sul loro profilo Instagram.

Confesercenti sede di Ravenna augura un buon lavoro a Filippo e Massimo per questo nuovo progetto!