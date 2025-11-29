Nuove assunzioni e ricambio generazionale al centro del congresso di fine anno di Confartigianato

Si è concluso a Milano Marittima il percorso congressuale provinciale di Confartigianato Ravenna. Confermata la presidenza e la segreteria provinciale, l’appuntamento di fine anno ha tracciato un bilancio per la piccola e media impresa. La presidente Emanuela Bacchilega, nella sua relazione, ha sottolineato l’importanza per il presente e per il futuro della sostenibilità, delle infrastrutture, della semplificazione amministrativa e della capacità di sfruttare l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. Ma soprattutto l’impresa necessita di instaurare un nuovo rapporto con le famiglie e con i giovani e di nuove politiche per assunzioni e ricambio generazionale