Nuovi giochi al Parco Punta degli Orti donati dalla Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza. La CMCF ha voluto celebrare i propri 75 anni di attività regalando al Comune di Faenza due altalene e realizzando i camminamenti necessari per raggiungere le aree gioco. Non è la prima donazione da parte di un privato per la realizzazione dell’area gioco alla Punta degli Orti. La precedente donazione venne fatta da Omar Montanari