Si è concluso in via Quarantola l’intervento di piantumazione di venti alberi di Pyrus Calleriana (Pero da fiore) che hanno preso il posto di cinque ontani abbattuti agli inizi di febbraio per il loro stato vegetativo precario. L’intervento, che ha riguardato anche la fornitura e posa dell’impianto di irrigazione, è stato sostenuto da Diemme Filtration nell’ambito della variante urbanistica che ha permesso l’ampliamento dell’azienda inaugurato a inizio anno in via Gessi

“Ringrazio l’azienda per un gesto che sicuramente rientra nel procedimento urbanistico ma dimostra responsabilità sociale e attenzione alla città – spiega l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti – . La specie di albero piantata è molto resistente e estremamente gradevole quando è in fiore. Un abbellimento per via Quarantola oltre che un evidente e positivo effetto ambientale”.

“Per Diemme Filtration, la tutela e il rispetto dell’ambiente rappresentano valori fondamentali – dichiara Andrea Pezzi, direttore Marketing di Diemme FIltration – . Questi principi ci hanno guidato non solo nella costruzione del nuovo stabilimento, ma si riflettono anche nei benefici ambientali che le nostre soluzioni apportano ai processi dei nostri clienti. Siamo quindi profondamente orgogliosi di questa iniziativa a sostegno del territorio.”