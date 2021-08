Alle ore 15:00 di Giovedì 26 Agosto, nei pressi del Canale dei Mulini a Massa Lombarda (zona stadio), sono stati nuovamente sparati dei colpi d’arma da fuoco a seguito di un diverbio sviluppatosi tra un uomo di nazionalità italiana ed un ragazzo sulla trentina. Quest’ultimo, dopo esser rimasto ferito è stato trasportato allo stadio per un primo soccorso in ambulanza e poi è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Bufalini di Cesena. L’aggressore, che dalle prime ricostruzioni sembra sia fuggito a piedi, ha abbandonato la pistola durante la fuga, la quale è stata successivamente individuata dai Carabinieri. L’aggressore è stato successivamente fermato dai Carabinieri.

Le indagini sono attualmente in corso e per gli inquirenti la dinamica è ancora ignota. Sono al vaglio diverse possibilità.

Questa è la seconda sparatoria che si svolge a Massa Lombarda nell’arco di un solo mese, il 3 Agosto scorso infatti succedeva questo: