A partire da venerdì 24 gennaio, i volontari e le volontarie del Nucleo ANC di Ravenna indosseranno la nuova uniforme nazionale.

L’adozione della nuova divisa risponde a precise finalità operative e istituzionali. Anzitutto, garantisce una maggiore riconoscibilità: i cittadini potranno individuare immediatamente i volontari sul territorio. “Inoltre, l’uniformità della nuova foggia, introdotta su scala nazionale, rafforza l’immagine di professionalità e coesione dell’Associazione Nazionale Carabinieri al servizio della collettività”.

“I nostri volontari continueranno a operare con rinnovato slancio nelle attività di assistenza presso i plessi scolastici, nei parchi cittadini e nel supporto durante i grandi eventi che animano la vita della nostra città. Un impegno che si inserisce nel solco di svariate ore di servizio prestate senza mai un singolo incidente, guadagnando la stima e la profonda fiducia della comunità ravennate”.

L’acquisto delle nuove uniformi è stato possibile grazie alla generosità di aziende e istituzioni_

CONSORZIO METALLURGICO REK – Ravenna

DAIMON FILM S.r.l. – Ravenna

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

PRO LOCO PUNTA MARINA TERME

ROMAGNA R.E. S.r.l. – Ravenna

S.CO.R. RAVENNA

S. EC.AM. – Società Ecologica Ambiente Servizi – Ravenna

SILIMBANI S.r.l. – Forlì

“Questo sostegno rappresenta molto più di un aiuto concreto: è la conferma che il nostro lavoro silenzioso viene riconosciuto e apprezzato. Ne siamo profondamente grati e onorati.

Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutti i volontari e le volontarie del Nucleo ANC di Ravenna, per la loro quotidiana disponibilità e per l’impegno silenzioso ma prezioso con cui ogni giorno testimoniano i valori dell’Arma dei Carabinieri al servizio dei cittadini.”