Ancora una tragedia sulle strade ferraresi. Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle 17, a San Biagio, nel comune di Argenta. A perdere la vita è stato un ragazzo originario di Alfonsine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiava la vittima avrebbe improvvisamente perso il controllo, finendo prima contro un camion e poi contro una Opel che sopraggiungeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo: per il conducente non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La donna che era al suo fianco è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona. Illesi invece il camionista e la conducente dell’Opel.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia locale, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico lungo la Reale ha subito pesanti rallentamenti e lunghe code per tutta la serata.

Per la comunità di Alfonsine si tratta di un nuovo, durissimo lutto. Sempre lungo la Reale, appena 24 ore prima, si era infatti consumata un’altra tragedia costata la vita a tre persone. Nello scontro tra due auto avevano perso la vita Omar Hammouch, 27 anni, e Yassine El Maarofie, 19 anni, entrambi di Alfonsine, insieme alla 41enne ferrarese Eleonora Verri, che si stava recando al lavoro. Altri due giovani alfonsinesi erano rimasti gravemente feriti.