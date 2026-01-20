La Corelli inaugura nel 2026 il secondo capitolo del suo percorso musicale a Brisighella. Il tema scelto per la nuova stagione di “Itinerari Sonori” è Il Viaggio: un’esplorazione che attraversa geografie fisiche, mondi interiori e nuove forme espressive. Un cartellone musicale che trasforma i luoghi più suggestivi del borgo in palcoscenici d’eccezione.

“Il 2026 indaga il Viaggio come esperienza di scoperta”, racconta Jacopo Rivani, Direttore artistico. “A Brisighella questo concetto si traduce in un dialogo costante tra il grande repertorio sinfonico e format innovativi pensati per le famiglie, consolidando un legame profondo con il territorio romagnolo attraverso quattro dimensioni: Sinfonico, Crossover, Teatro Musicale e Family Educational“.

La prima parte del cartellone 2026 (gennaio – maggio), si compone di 5 appuntamenti di assoluto richiamo. Si parte sabato 24 gennaio (ore 21.00) alla Chiesa dell’Osservanza con “Oltre l’orizzonte”: un debutto ambizioso, che vedrà l’Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani, con il violino solista di Nicolò Grassi, confrontarsi con il celebre Concerto per violino di Mendelssohn (nella riduzione orchestrale firmata da Damiano Drei) e la Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo”di Dvořák (nella riduzione per orchestra da camera di Ian Ferrington).

Il percorso proseguirà poi con una serie di matinée musicali domenicali ospitate nei luoghi-simbolo della cultura locale: il 15 febbraio alle 11.00, presso la Sala Polivalente Cicognani, spazio alle famiglie con “Il Carnevale degli Animali” di Camille Saint-Saëns. Un viaggio ludico tra le 13 maschere musicali guidato dall’attore Marco Montanari con l’Ensemble La Corelli, su testi di Simone Marzocchi.

Domenica 15 marzo alle 11.00 la suggestiva Pieve romanica del Tho ospiterà la “Missa Brevis” di Léo Delibes. Una produzione che vedrà la partecipazione del Coro di voci bianche del Teatro Comunale di Bologna, preparato dal M°Alhambra Superchi. L’Orchestra La Corelli sarà diretta per l’occasione da Jacopo Rivani. Ad arricchire la proposta artistica sarà la vivacità della “Simple Symphony” di Benjamin Britten.

Domenica 19 aprile alle ore 11.00 sarà il Foyer del Teatro Pedrini ad ospitare lo spettacolo “Grandi note per piccoli piedi”. Sulle note delle Jazz Suites di Šostakovič, i bambini potranno vivere l’orchestra “da dentro”, sedendo tra i musicisti e scoprendo gli strumenti da vicino, nel viaggio musicale ideato, scritto e interpretato da Teresa Maria Federici insieme all’Orchestra La Corelli, diretta questa volta dal M° Alicia Montorsi Galli.

Domenica 24 Maggio alle ore 11.00 si torna nel Foyer del Teatro Pedrini per l’ultimo dei 5 appuntamenti, dal titolo “Vibrazioni Notturne”. Un incontro inedito tra la perfezione formale di Mozart e il ritmo travolgente del Concerto per Marimba di Ney Rosauro, con Filippo Gianfriddo (primo timpanista dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Lirico di Cagliari) nel doppio ruolo di solista e direttore. In programma anche la prima esecuzione assoluta del preludio per Archi Vita Nova di Alessandro Salandrini, nella nuova versione del 2026: una riflessione sonora sulla nascita e sugli archetipi primordiali, a partire dal ritmo del battito del cuore.

L’ingresso ai singoli concerti prevede un biglietto unico a 10 euro (ridotto a 7 euro per gli under-12; ingresso omaggio per i bambini sotto i 6 anni), ma i vantaggi crescono per chi sceglie di prenotare l’intero ciclo dei 5 appuntamenti, con una tariffa ridotta riservata di 7 € a concerto.

Biglietti e abbonamenti sono prenotabili fin d’ora all’indirizzo e-mail:biglietteria@lacorelli.it.