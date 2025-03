Martedì 1° aprile (nella fascia oraria 7-19) e mercoledì 2 aprile (dalle 7 alle 14), lungo la contro-strada di corso Europa (area evidenziata in arancione nella planimetria allegata), per la realizzazione della nuova segnaletica stradale, sarà vietata la sosta e l’accesso. Sarà inoltre in vigore il divieto di transito per i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, i residenti e i mezzi di soccorso potranno accedere per raggiungere la propria destinazione.

Mercoledì 2 aprile, dalle 7 alle 19, in via XX Settembre (nel tratto tra via Naviglio e corso Garibaldi) e in via Severoli (tra via Zanelli e via Nazario Sauro), sarà istituito il divieto di sosta per consentire la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale.