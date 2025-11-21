Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Brisighella.

Da venerdì 21 novembre l’Isola Ecologica di Base (IEB) per la raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti, attualmente situata in via Fossa, verrà definitivamente spostata nella nuova sede di via XXIV Maggio a Brisighella.

La riallocazione dei 18 contenitori (due cassonetti Smarty per l’indifferenziato, due per la carta, uno per la plastica e 13 bidoni carrellati per organico e vetro), concordata assieme all’Amministrazione comunale, si rende necessaria per migliorare l’accessibilità del servizio, ottimizzare la gestione dei rifiuti e garantire un utilizzo più ordinato e funzionale dell’area dedicata alla raccolta differenziata.

Come funziona la Raccolta Smeraldo, attiva a Brisighella da quasi un anno

Lo spostamento della IEB rientra nelle attività di riorganizzazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, attivo dal 2 dicembre 2024 in tutto il territorio comunale e che ha interessato oltre 4.300 utenze (di cui quasi 4 mila famiglie).Si tratta della Raccolta Smeraldo, stradale per carta/cartone, plastica/lattine, vetro, organico e vegetali, mentre per l’indifferenziato avviene con contenitori intelligenti (Smarty), apribili solo con la Carta Smeraldo (la tessera Hera per i servizi ambientali) utilizzabile 24 ore su 24.

Questo sistema intende migliorare la quantità/qualità della raccolta differenziata (l’obiettivo da raggiungere entro il 2027 nel territorio comunale è il 67%, come previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti) e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, risorse preziose per l’ambiente. Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città e alla valorizzazione del territorio.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi