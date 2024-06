È stata inaugurata questa mattina a Ravenna, in via Magazzini Anteriori la nuova sede operativa di A.ST.I.M., azienda ravennate guidata da Maurizio Minghelli, leader nella produzione di sistemi e soluzioni integrate ad alta tecnologia in ambito dual-use, grandi emergenze e della Difesa.

All’iniziativa, inserita all’interno del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa di Confindustria Romagna, sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale; il Direttore della Direzione di Programma “Forza NEC” Brig. Gen. Vincenzo Carrozzi e il Presidente Confindustria Romagna Roberto Bozzi.

A.ST.I.M. è un’azienda leader nei sistemi, servizi e soluzioni integrate ad alta tecnologia, in grado di coprire le esigenze delle Forze Armate oltre che ad operare nel compartimento della sicurezza, ricerca e soccorso.

Tra le ultime commesse di rilievo si segnala quella per la Marina Militare, che fino a fine 2030 vedrà A.ST.I.M. impegnata nella fornitura di 36 veicoli blindati anfibi (VBA) e nello specifico nella fornitura del sistema di comando e controllo Talon®, uno fra i più moderni sistemi di tipo Battlefield Management System (BMS). Talon® rappresenta uno dei più moderni sistemi C5ISTAR (con capacità dunque: command, control, communications, computers, combat systems, intelligence, surveillance, target acquisition, reconnaissance) impiegabile in ambito classificato sia terrestre che navale e capace dunque di condividere e gestire scenari tattico/operativi completi in ottica di coalizione potenzialmente fino al livello di Brigata.

Grazie a questi successi, A.ST.I.M. si è assicurata un portafoglio ordini pari a 30 milioni di euro. Questi risultati sono frutto di una costante crescita che prosegue ormai ininterrottamente dal 2007 e che attualmente conta un team aziendale di 37 persone, destinato a superare le 50 unità nei prossimi due anni, con inserimenti che interesseranno l’area tecnica, informatica, amministrativo-finanziaria e del procurement.

Proprio in quest’ottica la nuova sede vuole essere un’ulteriore prova di adeguamento a questa crescita organica con il compito di ospitare le funzioni centrali trasversali all’azienda e dove nuovi traguardi potranno essere raggiunti.

“L’attenzione al capitale umano – spiega l’ingegnere Maurizio Minghelli, fondatore e CEO A.ST.I.M. – rappresenta uno dei nostri principi cardine, insieme all’innovazione e all’attenzione al territorio in cui operiamo. Ed è proprio per garantire adeguato comfort ai nostri dipendenti, e allo stesso tempo per supportarne la crescita in questi mesi, che abbiamo individuato questi spazi, all’interno di un percorso di crescita che ci porterà ad affrontare nuove sfide insieme. Quella di oggi è una tappa di un percorso che ci avvicina ad assumere una nuova dimensione, ancora più significativa, nei prossimi tre anni”.