Nuovo episodio violento fra giovanissimi all’uscita di un istituto a Faenza. Lo scontro fra due ragazzi è stato oggi notato da diversi passanti ed è avvenuto in pieno centro, in via Pistocchi. Due i minorenni che hanno iniziato a picchiarsi violentemente. Lo scontro fra i due protagonisti era iniziato nelle vie adiacenti. Alcuni compagni erano intervenuti riuscendo a separare i due contendenti. Sembrava fosse tornata la calma, ma poco dopo il diverbio è continuato ed è tornato a degenerare.

Si tratta solo dell’ultimo caso di una lunga lista di episodi che in queste settimane vengono segnalati a Faenza. Gli scontri avvengono spesso all’uscita degli istituti scolastici, nei pressi delle scuole o nella zona della stazione ferroviaria. Alcune di queste zuffe sono delle vere e proprie sfide fra due contendenti, che si prendono a botte come fossero sopra un ring. Più frequentemente, però, si tratta di dissapori e diverbi che sfociano in risse.