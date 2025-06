Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato faentino di Croce Rossa Italiana.

A seguito dello spoglio, a cura dei Componenti della Commissione Elettorale locale, il Comitato Regionale CRI ha proclamato eletti, come Presidente, Nice Zauli e in qualità di Consiglieri Alessandro Cocchi, Franco Gordini, Emanuela Selicato e Agnese Valgimigli.

Sabato 7 giugno , nella sede faentina della Croce Rossa, si è svolto il passaggio di consegne dal precedente Direttivo, composto dal Presidente Nicolas Bandini e dai Consiglieri Gianluca Melandri, Warner Maurizi, Tamara Pignato e Filippo Dall’Osso.

La neo Presidente ha ringraziato i colleghi per il proficuo lavoro svolto nel corso dei due mandati, con particolare riferimento agli ultimi quattro anni in cui “I volontari, con abnegazione, disponibilità e coesione, hanno risposto alle impreviste emergenze, dapprima sanitarie, con l’epidemia Sars-Covid, poi atmosferici, affrontando le catastrofiche alluvioni del maggio 2023 e quindi del settembre 2024, senza dimenticare l’incendio alla Lotras e , più recentemente, alla Caviro, all’insegna di quella ausiliarietà ai Pubblici Poteri prevista nello Statuto di CRI.”

“Certamente – ha tenuto a precisare la neo Presidente – “gestire un’Associazione con 269 volontari non sarà una passeggiata, ma la certezza di poter confidare sulla efficace collaborazione e partecipazione di tutti i soci, con le loro capacità, competenze e professionalità, è la migliore garanzia del risultato”.