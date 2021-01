Nuova piscina, Panizza (Gruppo Misto): “Siamo scettici sul progetto”

Dopo due anni sembra arrivare alla fine il dibattito intorno alla nuova piscina comunale di Ravenna. In un consiglio comunale quasi interamente dedicato all’impianto natatorio, l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani ha annunciato che entro un mese verrà presentato il progetto per la nuova piscina. Nei prossimi giorni il comune sceglierà il progetto ritenuto più utile fra quelli pervenuti e poi avverrà la presentazione. Il nuovo centro sarà costruito a fianco della piscina Gambi, che verrà demolita dopo l’inaugurazione della nuova realtà. Ancora non si conoscono i dettagli dei lavori, ma già le prime notizie non sono state accolte favorevolmente dall’opposizione