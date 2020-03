Nuova piscina: le società sportive preoccupate scrivono al Comune. Si va verso un nuovo incontro

È sempre più caos attorno alla piscina comunale di Ravenna. Dopo l’annuncio, a sorpresa, di un nuovo progetto di stampo internazionale, molto ambizioso, che punta a trasformare la città nel principale centro sportivo nazionale, progetto che ha ottenuto l’appoggio della federazione regionale e nazionale, ma per il quale non si conoscono ancora, per motivi legali, i proponenti, 10 società che vivono quotidianamente la realtà dell’impianto Gianni Gambi hanno scritto al Comune per chiedere un incontro dopo che la spesa del progetto della Piscina Comunale non è stato inserito nel piano triennale degli investimenti approvato dal consiglio comunale di Ravenna nel dicembre 2019, secondo alcuni articoli di stampa.