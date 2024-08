Nuova piscina: le richieste delle società sportive difficilmente saranno accolte

L’amministrazione comunale tenterà in tutti i modi di sostenere le società del nuoto ravennati, aiuterà a trovare vasche disponibili nel periodo di costruzione della nuova piscina e favorirà eventuali trasporti in altre città. Tuttavia per le realtà sportive legate all’impianto Gianni Gambi di Ravenna rischia di non essere sufficiente. Si è tenuto lunedì pomeriggio un incontro fra l’amministrazione bizantina e tutte le associazioni sportive che saranno costrette ad interrompere le rispettive attività in via Falconieri. L’incontro è stato chiesto dalle stesse società, che hanno presentato a sindaco, assessore e dirigente comunale diverse richieste. Si rischia però che nessuna di queste, in pratica, possa essere accolta.