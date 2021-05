Nuova pedalata per chiedere la ciclabile lungo la via Emilia da Faenza a Castel Bolognese

Nuova pedalata da Faenza a Castel Bolognese, e ritorno, per chiedere la realizzazione della pista ciclabile che permetta gli spostamenti in sicurezza fra le due città. Fiab Faenza e Fiab Castel Bolognese, nella giornata di domenica, hanno organizzato una nuova escursione simbolica per tornare a chiedere un percorso protetto lungo la via Emilia dedicato alla mobilità sostenibile. Partenza sotto la Torre dell’Orologio. Lungo il percorso in molti si sono uniti alla biciclettata e in piazza Bernardi il ricongiungimento con i sostenitori di Castel Bolognese del progetto. Hanno inoltre partecipato l’Associazione Genitori, il gruppo Piedibus e l’Unione Sportiva Ciclistica di Castel Bolognese