Nella giornata di domenica 19 settembre, in occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, ha avuto luogo la seconda biciclettata Faenza-Castel Bolognese per sollecitare la creazione della ciclabile che unisca i due comuni.

Circa 30 soci Fiab hanno pedalato fino a Castel Bolognese dove hanno incontrato gli attivisti di Castel Bolognese e il sindaco.

“Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ci ha spiegato a che punto è l’iter per la ciclabile. Sono stati fatti i primi rilievi, stanno procedendo gli studi di fattibilità (entro fine anno completati) e poi si procederà a trovare fondi tramite bando”.

Dopo un breve giro nel Parco Fluviale lungo il Senio, il gruppo di ciclisti ha visitato il Mulino Scodellino.

“I nostri territori sono ricchi di storia e ambiente. Una ciclabile favorirà gli spostamenti sostenibili, non solo per lavoro e studio ma anche per ciclo-turismo”