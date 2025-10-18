Una nuova biciclettata per tornare a chiedere la ciclabile della via Emilia, per collegare Castel Bolognese a Faenza. Ad organizzare la nuova biciclettata è stata Fiab.
Da anni le comunità sollecitano le istituzioni a realizzare un collegamento per la mobilità sostenibile. Sono 2.800 i metri i ciclabile che oggi mancano per realizzare un percorso in sicurezza.
1.300 nel Comune di Castel Bolognese, dall’incrocio con via Burano all’incrocio di via Gradasso. 1.500 nel Comune di Faenza, da Ponte del Castello al semaforo all’incrocio con la lughese.
Nuova pedalata della Fiab per tornare a chiedere la ciclabile della via Emilia fra Faenza e Castel Bolognese
