I 3 gruppi WhatsApp SOS di Controllo del Vicinato e Sicurezza Partecipata per la città di Ravenna e Provincia, “Ravenna SOS Sicurezza”, “Ravenna SOS Chat” e “SOS Indipendente della Romagna”, organizzano una nuova passeggiata silenziosa per le vie della città.

La manifestazione si terrà martedì 2 settembre, dalle 21, con partenza da Piazza del Popolo.

L’iniziativa è stata organizzata “per sensibilizzare le Istituzioni e i Cittadini riguardo al problema delinquenza nella città di Ravenna e in Provincia”.

Sono vietate bandiere politiche e/o di associazioni varie, è ammessa solo eventualmente la bandiera italiana.

“La passeggiata deve e sarà assolutamente silenziosa”