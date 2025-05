L’Enpa di Ravenna, considerato il buon esito delle passeggiate attraverso le vie cittadine di alcuni cani ospitati nel canile, accompagnati dai volontari, ha indetto per il 27 aprile scorso una nuova uscita con altri cinque ostpiti della struttura comunale.

Con partenza da via Cavour, i cani hanno attraversato, tutti scodinzolanti, delle strade ad alta frequentazione destando l’attenzione di quanti transitavano. Non poche persone hanno contattato i volontari per chiedere delucidazioni sui singoli animali nonché sul canile comunale e sui cani che vi trovano accoglienza.