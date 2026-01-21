Le imprese agricole colpite dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia-Romagna nell’autunno 2024 potranno accedere alle stesse misure di sostegno già previste per gli eventi del 2023, con procedure più semplici e criteri aggiornati per il ripristino dei terreni e delle colture danneggiate.

È quanto stabilisce l’ordinanza commissariale n. 55, che estende il perimetro degli interventi, semplifica la documentazione tecnica richiesta e aggiorna i costi parametrici per ettaro, calcolati sui prezzari 2024, per il ripristino funzionale dei terreni della Superficie agricola utilizzata (Sau).

Il provvedimento aggiorna e semplifica le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 11 del 2023 e n. 20 del 2024, introducendo ulteriori strumenti a supporto della ricostruzione privata delle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali. L’obiettivo è rendere più fluido l’accesso ai contributi e più efficace l’attuazione degli interventi, tenendo conto della continuità e della ripetizione dei danni subiti dalle aziende in diversi territori della regione.

“Anche quest’ordinanza scaturisce da un lavoro di squadra, sviluppato all’interno di un tavolo tecnico specifico, che ha coinvolto le strutture regionali competenti- sottolinea la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. Voglio ringraziare il commissario Curcio e ricordare come anche questo provvedimento sia frutto di un confronto, poiché recepisce una serie di indicazioni e suggerimenti emersi dagli incontri con gli interessati: amministratrici e amministratori locali, comunità, professioniste, professionisti e associazioni di categoria”.

“Agricoltura e agroalimentare sono tra i settori che hanno subito i danni più pesanti a seguito delle alluvioni del 2023 e del 2024- aggiunge l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi-. Con quest’ordinanza facciamo un passo avanti importante nella direzione che, come Regione, abbiamo indicato fin dall’inizio. L’estensione delle misure anche agli eventi dell’autunno 2024 e la riduzione degli adempimenti tecnici rispondono a un’esigenza concreta delle imprese, che devono poter gestire le pratiche in modo più fluido mentre lavorano al ripristino di terreni, colture e strutture produttive. È un intervento che rafforza un percorso di ricostruzione indispensabile per un comparto strategico dell’economia e dell’identità dell’Emilia-Romagna”.

Nello specifico, le principali integrazioni riguardano l’estensione delle misure anche agli eventi alluvionali avvenuti in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024; l’aggiornamento dei costi parametrici per interventi di ripristino funzionale eseguiti su terreni che costituiscono la Superficie agricola utilizzata (Sau), calcolati sui prezzari 2024; la definizione di nuovi parametri per gli interventi di espianto e successivo reimpianto di colture permanenti e dei costi parametrici per quelli particolari di rimozione di sedimenti e detriti; il superamento della distinzione tra lavori svolti in proprio e lavori affidati a terzi; la semplificazione della documentazione tecnica richiesta per le perizie asseverate e nelle modalità di rendicontazione gli interventi.