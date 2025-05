La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n. 30, fino al 14 maggio prossimo una nuova mostra dal titolo: “Mani che Sostengono” con immagini dell’evento di beneficenza ‘Elvis and Friends’ svoltosi il 10 aprile scorso al Teatro Socjale di Piangipane.

L’evento che è celebrato in questa mostra è stato molto particolare e assieme importante: stimati professionisti ravennati hanno deciso di spogliarsi dei loro ruoli per salire sul palco mettendosi in gioco per qualcosa di speciale. Con brani musicali intramontabili pescati dal cassetto dei ricordi e travestimenti sorprendenti, questi protagonisti inaspettati hanno dato vita a momenti indimenticabili, a tratti esilaranti, a volte talmente intensi da sembrare irreali.

Le voci profonde e vibranti di veri artisti hanno fatto il resto, trasmettendo emozioni da brividi.

Grazie all’enorme impegno di tutti, al sostegno di un pubblico molto generoso ed all’aiuto di sponsor entusiasti, sono stati raccolti 14 mila euro, interamente devoluti ad associazioni che si occupano di bambini malati.

La bella mostra che trova spazio tra le eleganti vetrine dell’ex Bubani di piazza del Popolo, ora Private Banking della Cassa di Ravenna, rende merito ad una iniziativa bella da tutti i punti di vista: artistico, sociale, dimostrativo. E consente a chi ha partecipato di rivivere le emozioni di una serata speciale ed a chi non ha potuto partecipare di entrare comunque in contatto con questa bella iniziativa e di capirne fino in fondo la portata ed il valore.