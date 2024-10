La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 29 ottobre prossimo, una nuova mostra dal titolo: “La Divina’ dedicata all’omonima manifestazione cicloturistica non agonistica in programma il 25, 26 e 27 ottobre 2024.

Sono esposti, nelle splendide vetrine dell’ex Bubani, oggetti, libri, magliette e gadget sul ciclismo, un tandem ed una bicicletta ultracentenaria, ricordi e preziosi cimeli che, nell’anno del Tour de France in Romagna, rivestono un’importanza e attirano un’attenzione speciale da parte degli appassionati ma anche dei semplici visitatori e curiosi.

La Divina Cicloturistica, nata nel 2021 in omaggio al Sommo Poeta, in occasione delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante, si ispira alle gesta di alcuni giovani velocipedisti ravennati che, nel 1921, in sella alle loro biciclette, dedicarono le loro imprese proprio a Dante. Ed oggi da quelle lontane avventure nasce una manifestazione cicloturistica che ha come filo conduttore l’utilizzo di biciclette d’epoca, da corsa o da passeggio, costruite prima del 1987 e un abbigliamento, sportivo o elegante, contemporaneo alla bicicletta stessa.

La Divina Cicloturistica è un evento della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) organizzato dalla Fiab di Ravenna e può contare sul sostegno del circuito delle Ciclostoriche Italiane ‘Giro d’Italia d’Epoca’ di cui è anche Tappa conclusiva.

La bella mostra di Piazza del Popolo rafforza l’immagine della Divina come una delle più affascinanti cicloturistiche italiane, regalando a chi potrà ammirare il materiale esposto sapientemente con l’allestimento di Lino Venturi l’emozione e l’epica del grande ciclismo, ma anche la magia ed il fascino delle strade ravennati e cervesi che fanno da scenario all’evento.