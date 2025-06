La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino all’8 luglio prossimo una nuova mostra dal titolo: “I colori di Enzo Marino’.

Si tratta di una esposizione di dipinti di Enzo Marino, ravennate, un artista autodidatta che ha iniziato a dipingere per gioco affinandosi poi nella frequentazione dell’amico artista Demo Liverani, che lo ospitò nel laboratorio di San Pietro in Vincoli. Per descrivere l’arte di Enzo Marino ci affidiamo alle parole di Domenico Settevendemie, poeta, critico e scrittore. ‘Il pittore _ scrive _ ha due modi per descrivere la realtà che lo circonda: rappresentarla in senso verista o reinterpretarla secondo il proprio gusto o fantasia. Quest’ultimo è il modo prescelto da Enzo, in accordo con un proprio mondo interiore con il tempo sempre più ricco d’immagini e visioni. Anche il colore ha un posto importante nella sua produzione _ scrive Settevendemie, richiamando così anche il titolo della mostra del Private Banking della Cassa _: tutti i colori, non solo quelli primari ma l’intera scala cromatica ottenibile per effetto della loro combinazione pressochè infinita. Non deve deve quindi stupire un certo affinamento nella sua tecnica di posa del pigmento e della stessa tecnica del dripping (la tecnica che consiste nel lascia gocciolare i colori dall’alto della tela stesa per terra, in modo da realizzare macchie o linee apparentemente casuali) che pure rimane una costante della sua poetica’. ‘Il pittore conclude Settevendemie _ ha il dovere, innanzi tutto verso se stesso, di rinnovarsi continuamente ed Enzo nei suoi ultimi lavori non pare tradire questa regola d’oro auspicabile non solo nell’arte ma pure nella vita’.

Per maggiori informazioni, www.enzomarinopittore.com