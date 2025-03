La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo,

n. 30 (ex Bubani), fino al 1° aprile prossimo una nuova mostra dal titolo ‘Fischia Immersione’ dedicata alla storia, alla tecnica ed alle curiosità dei sommergibili dalle origini ad oggi, con particolare riferimento al loro rapporto ed alla loro storia con Ravenna.

L’evento ‘Fischia Immersione’, che prevede una serie di mostre ed attività specifiche, è promosso dalle associazioni Betasom, Propeller-port di Ravenna, Anmi Ravenna, Atena sezione di Ravenna-Emilia Romagna e dell’Itis ‘Nullo Baldini’ di Ravenna per la sezione di conduzione del mezzo navale.

Questa mostra, che presenta tra l’altro foto d’epoca, documenti, mappe progettuali ed un modello di sommergibile storico, nasce da una ricorrenza: il 2025 infatti è il 135° anniversario della componente sommergibili italiana, coincidente con la nascita del primo sottomarino italiano: Il Delfino. Esso prestò servizio anche a Porto Corsini, base di sommergibili durante la grande guerra.

Nel secondo dopoguerra poi Ravenna scoprì anche una vocazione sottomarina con l’off-shore, che oggi si orienta in due direzioni: la sicurezza delle infrastrutture sottomarine e la produzione di energia. Proprio per la grande importanza che la vita sottomarina ha per Ravenna e per l’Italia, la mostra allestita negli eleganti e centralissimi locali dell’ex Bubani, ora Private Banking della Cassa di Ravenna, e contemporaneamente a Palazzo Vecchio a Bagnacavallo (fino al 23 marzo), e che poi si trasferirà a Palazzo Rasponi (fino al 6 aprile), vuole promuovere la conoscenza dell’ambiente sottomarino e di chi vi opera per il benessere del paese. Sarà possibile conoscere la storia e capire come è fatto un sottomarino.