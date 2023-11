Per rinnovare o fare richiesta ex novo a Hera del servizio di raccolta per pannolini e pannoloni, oltre che attraverso i normali canali di contatto, ora è possibile farlo anche con il QR Code.

Per far fronte alle esigenze delle famiglie in cui vivono neonati, anziani e degenti – che produconosignificative quantità di pannolini, pannoloni e altro materiale sanitario (es. sacche per dialisi) – è adisposizione un passaggio aggiuntivo di raccolta dell’indifferenziato, dando quindi la possibilità di fruire di due raccolte settimanali.

Hera ricorda che i presidi sanitari vanno conferiti all’interno del bidone grigio dell’indifferenziato, nella giornata, segnalata sul calendario cartaceo del porta a porta o sull’app “Il Rifiutologo”, prevista settimanalmente per questo tipo di rifiuto.

Il servizio è gratuito (già compreso nella bolletta rifiuti – Tari ) e per usufruirne è necessario fare richiesta alla multiutilityinquadrando il QR code con il cellulare e compilando i campi richiesti.