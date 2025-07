Ecco l’amaro paradosso che squarcia ogni illusione: le stesse forze dell’ordine che proteggevano questa manifestazione illegale hanno accerchiato e isolato le persone minacciate, rifiutandosi di identificare coloro che commettevano reato davanti ai loro occhi. All’indignazione delle minacciate, le forze dell’ordine rispondevano con un secco “querelateli” e il tentativo grottesco di disperderle, pur ammettendo che la manifestazione non era autorizzata. Stato di diritto? Quale stato di diritto?”

“, frQuesto episodio non è un caso isolato, ma un tassello malato di una strategia che attraversa l’Italia come una peste: Bologna, Milano anti-“maranza”, dove a definire chi è “maranza” è semplicemente la quantità di melanina, in un mondo sempre più intriso di suprematismo bianco. I personaggi politici locali si fanno megafoni di una retorica velenosa: giustizia privata, espulsione coatta dei “clandestini”, violenza discriminatoria che non conosce limiti. Un agire al di sopra dello Stato e della legge che ricorda gli Stati Uniti di Trump, mentre l’Italia meloniana non è da meno.