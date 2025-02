Visa Cash App Racing Bulls lancia una livrea completamente nuova e una nuova formazione di piloti nella serata di presentazione della nuova stagione all’O2 Arena di Londra.

Il Team indosserà una tenuta completamente bianca in pista questa stagione come cenno al marchio generale di Red Bull.

La squadra accoglie anche il ventenne Isack Hadjar, che inizia la sua stagione da esordiente. Hadjar diventa il 19° pilota ad essere promosso in F1 dal Red Bull Junior Program, che ora vede quattro ex allievi nei due Red Bull Team.

Parlando dell’ingresso nel team, Isack ha detto: “È sempre stato un mio obiettivo diventare un pilota di F1, quindi è surreale essere qui, a vivere il mio sogno. Non mi aspetto che sia facile, c’è molto da imparare, ma sono così felice di imparare da Yuki, che è un professionista esperto in questo sport, posso imparare da lui tutto ciò che un principiante deve sapere”

Yuki Tsunoda inizia la sua quinta stagione con VCARB dopo aver mostrato una notevole crescita in termini di prestazioni. Da migliorare, invece, il comportamento all’interno della squadra, secondo molti il fattore che gli è costato un posto nel team Red Bull a fianco di Max Verstappen.

Yuki ha commentato: “Spero che la mia quinta stagione in F1 sarà un’estensione di

come sono andati gli anni passati, facendo sempre progressi. Punto ad essere un pilota più completo. Entro la fine dell’anno scorso, avevo una mentalità più forte e avevo più controllo rispetto all’inizio della stagione. Voglio essere ancora più concentrato e lavorare per migliorare i piccoli margini. Ciò può fare la differenza e consentirci di continuare a lottare nella top 10, in quella che mi aspetto sarà una competizione ancora più serrata quest’anno. Lo farò un passo alla volta, ma mi sento fiducioso”.

“Sono super entusiasta della nostra formazione di piloti. Yuki ha fatto un grande passo avanti l’anno scorso. Ci ha davvero sorpreso con i progressi che ha fatto in termini di velocità pura, così come le sue qualità tecniche” ha affermato Laurent Mekies, Team Principal di Visa Cash App: “Yuki è stato parte integrante di tutti i cambiamenti che abbiamo avviato l’anno scorso e con Isack che inizia la sua stagione da principiante, Yuki sarà il leader della squadra ed una componente essenziale dei nostri piani per la prossima stagione.

“Isack ha mostrato una grande velocità in tutte le categorie nel suo percorso verso la F1 e siamo ansiosi di vedere cosa può fare. È sempre stato un pilastro del ruolo di questa squadra portare giovani piloti per la famiglia Red Bull e nel corso degli anni, ci siamo decisamente riusciti. Non vedo l’ora di vedere come i due lavoreranno insieme il successo di Visa Cash App Red Bull Racing”