Nuova linea autobus per collegare Santa Lucia e San Mamante con Faenza

Partirà il 9 gennaio la nuova linea del trasporto pubblico locale di Santa Lucia. Fortemente richiesta dalla frazione faentina, il servizio in realtà permetterà a tutta l’area di San Mamante e San Martino di collegarsi a Faenza grazie ad una navetta da 25 posti. Due navette negli orari di punta. Il nuovo autobus nasce per esigenze scolastiche, in programma dal lunedì al sabato, ma sarà rivolto a tutta la cittadinanza, anche perché permetterà finalmente il collegamento tanto invocato dal borgo alla stazione dei treni, fino all’ospedale, al centro fieristico e alla realtà sportiva della Graziola. Un migliaio i residenti delle frazioni che potranno trarre vantaggio dalla nuova Linea 192, garantita grazie al consorzio Mete e a Coerbus. Secondo gli studi del Comune di Faenza potrebbero aggiungersi mediamente altri 200 utenti lungo il tragitto. Sarà possibile comprare il biglietto a bordo dei mezzi o sottoscrivere un abbonamento. Per tutti i giovani fino alla terza media rimarrà comunque la gratuità. Per i residenti di Santa Lucia e San Mamante, la nuova linea non sostituirà lo scuolabus per la fascia 1-5 anni, che rimarrà quindi al servizio delle famiglie.