In vista dell’inizio dell’anno scolastico La Cassa di Ravenna mette in campo una iniziativa ad hoc per venire incontro alle esigenze specifiche delle cartolibrerie che acquistano e rivendono alle famiglie i libri scolastici, spesa importante nel budget sia delle aziende che delle famiglie. Per sostenere concretamente l’attività delle cartolibrerie associate ad Ascom, Cna, Confartigianato e Confesercenti, la Cassa di Ravenna mette a disposizione un’apertura di credito della durata di 8 mesi a tassi particolarmente vantaggiosi. Questa iniziativa è stata studiata per consentire agli imprenditori ed alle imprenditrici di sostenere il flusso di costi di questo particolare periodo dell’anno e rafforza ancora una volta lo spirito di attenzione, sensibilità e collaborazione da sempre messo in campo dalla Cassa di Ravenna per le famiglie, le aziende ed i cittadine e cittadini del territorio