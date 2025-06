Nuova giunta: fra volti nuovi e riconferme, le priorità degli assessori

Presentata la giunta del sindaco Alessandro Barattoni: la squadra di governo della città, contando il primo cittadino, sarà composta da 5 uomini e 5 donne. Sono al secondo mandato Fabio Sbaraglia e Federica Moschini (entrambi rappresentanti del Partito Democratico). Terzo mandato per Massimo Cameliani (Pd) ed Eugenio Fusignani (esponente del Partito Repubblicano), scelto nuovamente come vicesindaco. Le novità sono composte da Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), Francesca Impellizeri (Pd), Barbara Monti (Progetto Ravenna), Hiba Alif (Alleanza Verdi e Sinistra), la più giovane, e Roberta Mazzoni, che entrerà in squadra dall’1 gennaio 2026, quando terminerà il suo incarico da dirigente del distretto sanitario di Ravenna per l’Ausl Romagna.