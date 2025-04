Francesca e Matteo Wang hanno preso le redini dello storico bar di Bagnacavallo “La voglia matta”, in via Toscanini 11/D, per una nuova gestione in famiglia.

Il bar-tabaccheria, aperto dal 1989, ora è aperto tutti i giorni dalle 4 del mattino alle 22 di sera, mentre la domenica l’apertura è prevista alle 5:30.

Nel bar c’è spazio anche per gli appassionati di sport che potranno comodamente guardare in compagnia grazie alla TV Sky che i giovani titolari mettono a disposizione della clientela.

Un grande in bocca al lupo a Matteo e Francesca per questa nuova avventura dallo staff Confesercenti!