Nuova “vita” per il Bar Caffè Al Moro di Faenza con Sandra e Lele, questi i nomi per gli amici, dei nuovi titolari che hanno inaugurato il locale alle ore 18.30 di venerdì 8 novembre in piazza Martiri della Libertà. Il Bar mette a disposizione colazioni ricche, pranzi veloci e appetitosi e aperitivi. Chi vorrà passare la propria pausa pranzo nel bar faentino potrà guardare il menù del giorno sulla pagina Facebook e decidere se mangiare d’asporto oppure nel locale.