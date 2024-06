Cambio al timone dello stabilimento balneare Bagno Romea a Marina Romea: i nuovi titolari, Nicola detto “Flintston” e Licia, già noti per la loro esperienza e passione nella gestione di uno stabilimento a Marina di Ravenna, portano con sé una ventata di novità e tradizione.

Nicola, in cucina, preparerà un menù a base di pesce, con ingredienti freschi e piatti fatti in casa e non mancheranno dolci artigianali per concludere il pasto in dolcezza.

La struttura offre una splendida veranda esterna per pranzi e cene al coperto, dove si potranno gustare le specialità del giorno o partecipare alle serate con menù a tema, come lo scoglio e la paella.

Per gli amanti della spiaggia, sono disponibili 140 ombrelloni prenotabili tramite l’app spiagge.it e oltre 500 lettini, tra cui 9 matrimoniali per un relax totale.

Il Bagno Romea dispone di 40 cabine, un campo da basket, un campo da beach volley e due campi da racchettoni per chi desidera mantenersi attivo anche in vacanza.

Per chi desidera pranzare in riva al mare, il servizio di asporto è disponibile e prenotabile: tra le tipicità a disposizione regnano le piadine romagnole con salsiccia e cipolla, perfette per una pausa gustosa e tipica.

A Nicola e Licia vanno i nostri migliori auguri per questa nuova avventura!